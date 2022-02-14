Амстердам, , 18:45 — REGNUM Антимонопольный регулятор Нидерландов оштрафовал американского технического гиганта Apple на $5,7 млн, сообщает 14 февраля Reuters.

Apple Jared Smith

Это четвертый штраф, который компания должна выплатить за то, что она не разрешила производителям программных приложений в Нидерландах выбирать по желанию, какие способы оплаты использовать для приложений знакомств в App Store. В данный момент они имеют возможность использовать только принадлежащие Apple способы оплаты.

Управление по делам потребителей и рынков (ACM) еженедельно налагает на Apple штрафы в размере $5,7 млн с тех пор, как компания не добавила новые способы оплаты к 15 января, сроку, назначенному регулятором.

Напомним, что американские компании Amazon и Apple должны будут заплатить штраф в размере €68,7 млн и €134,5 млн соответственно. Такое решение приняло итальянское надзорное антимонопольное ведомство Antitrust.

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