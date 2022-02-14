Тюмень, , 18:22 — REGNUM В Тюмени многодетная мать потеряла жильё и может лишиться детей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Многодетная мама Из личного архива Ирины Буштыревой

Женщина обратилась с спикеру регионального парламента Сергею Корепанову со своей бедой. Она приобрела в ипотеку комнату в общежитии, затем заболела и не смогла оплачивать кредит. Банк продал её единственное жильё за долги.

У потерявшей жильё женщины трое детей — четырнадцати, одиннадцати и четырёх лет. Семья оказалась на улице. По словам женщины, алименты она не получает, местонахождение бывшего мужа неизвестно, в настоящее время она снимает жилплощадь.

Нет квартиры — нет прописки, поясняет многодетная тюменка. Поэтому нет возможности получать пособие на детей. Кроме того, опека может забрать ребятишек на государственное обеспечение, чего бы матери не хотелось бы.

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов взял проблему тюменки в работу и под личный контроль, сообщают в пресс-службе областного парламента.