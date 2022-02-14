Минск, 14 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила об отсутствии у организации сведений о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе. Таким образом она не подтвердила версию официального Минска о массовых убийствах польскими военнослужащими нелегальных мигрантов, которую в очередной раз 10 января на пресс-конференции в Минске попытался обосновать польский дезертир Эмиль Чечко.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

Ранее на эту тему: Польский дезертир опроверг Лукашенко: не «сотни тысяч», а «сотни» убитых

«У нас нет дополнительной информации об обвинениях, о которых вы упомянули. Как вы знаете, офис ООН по правам человека неоднократно выражал свою озабоченность относительно смерти нескольких человек на границе Белоруссии с ЕС. Мы призывали к тому, чтобы были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать новых смертей, а в отношении тех случаев, которые уже произошли, было проведено эффективное и независимое расследование», — цитирует «РИА Новости» заявление официального представителя УВКПЧ ООН.