Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:21 — REGNUM Бывший руководитель отдела ГИБДД «Нижнетагильское» в Свердловской области Анатолий Чернов осуждён к колонии-поселению. Приговор вынес Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в июле он дал подчинённому указание отпустить водителя, лишённого ранее водительского удостоверения, и вернуть ему автомобиль. В итоге подчинённые это выполнили.

Суд назначил экс-руководителю два года колонии-поселения. Как сообщало ИА REGNUM, также были осуждены трое других сотрудников этого отдела. Один пробудет в колонии-поселении десять месяцев, а ещё двое — по девять.

Добавим, приговор пока не вступил в силу. Напомним, ныне осуждённые ещё в 2020 году были уволены из полиции по отрицательным мотивам.

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