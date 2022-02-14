Москва, 14 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Концерн «Укроборонпром» не мог разработать новую версию танка Т-64БВ, т.к. пока такого танка, скорее всего, просто не существует. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

VoidWanderer Т-64БВ в Киеве

«Танк Т-64БВ «образца 2022 года» не может ничего усилить. Такой машины пока не существует, так как было заявлено об успешных испытаниях, то есть речь пока идёт только о прототипе», — заявил эксперт.

Замена какой-то части бортовой электроники, скорее всего, связана с поставкой аппаратуры связи, с натовскими позывными, предположил Артамонов.

Но это никак не связано с боевыми свойствами брони. Мантра «полное соответствие критериям НАТО» вообще ничего не решает, так как Северо-Атлантический Альянс НАТО не был замечен в танковых боях, напомнил политолог.

«Старый танк такие заявления не сделают новым. Печальная история с поставкой давно разрекламированного всему белому свету танка «Прорыв», который заглох год назад прямо во время парада в Киеве, доказывает, что киевская хунта страшно далека от реалий. Нафантазировать — тем более актёрам-комикам — можно в тиши кабинетов всё что угодно. Комментировать появление нового пулемёта и пары резиновых щитков с «кумулятивными экранами» как-то несерьёзно», — заключил Артамонов.

Напомним, что ранее украинский концерн «Укроборонпром» и входящий в него «Харьковский бронетанковый завод» сообщили об испытаниях модернизированного танка Т-64БВ «образца 2022 года».