Москва, 14 февраля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Предпринимательница Матильда Шнурова состоит в отношениях со стоматологом Антоном Криворотовым. Об этом она сообщила 14 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

https://www.instagram.com/p/CZ9BYdTsx06/

Шнурова опубликовала серию совместных фотографий с героем седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Добавим, что слухи о романе Шнуровой и Криворотова появились в Сети ещё в декабре 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Матильда Шнурова восемь лет состояла в браке с исполнителем Сергеем Шнуровым. В 2018 году пара развелась.