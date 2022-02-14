Ивантеевский район, , 18:12 — REGNUM В Ивантеевском районе Саратовской области 18-летнего юношу при производстве работ на ленточном конвейере затянуло в металлическую конструкцию. Рабочий получил не совместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте, сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело Znak.com

Неустановленное лицо организации, специализирующейся на производстве битуминозных смесей, в обязанности которого входило соблюдение требований охраны труда, допустило их нарушение. 14 января около 01:30 (местное время) на территории предприятия 18-летнего рабочего при производстве работ на ленточном конвейере затянуло в металлическую конструкцию, впоследствии чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

По заключению экспертизы, смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы тела. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Изъята необходимая документация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 14 февраля в цехе по очистке сооружений Саратовского нефтеперерабатывающего завода произошло замыкание электропроводки. Сотрудники организации обнаружили за ограждением опасной рабочей зоны тело 53-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. У мужчины имеются повреждения, характерные для удара током.

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