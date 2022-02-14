Ростов-на-Дону, , 18:08 — REGNUM В понедельник, 14 февраля, ростовчане отмечают 79-ую годовщину со Дня освобождения города от немецкой оккупации. Депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева («Единая Россия») приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов в Мемориальном комплексе «Павшим воинам». Память советских воинов минутой молчания почтили также заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко, руководство и представители администрации Ростова-на-Дону, военнослужащие ЮВО, сотрудники силовых ведомств. Торжественным маршем у мемориала прошла рота почетного караула.

Возложение венков Don-kazak.ru

Затем Елена Цунаева посетила выставку «Ростов-на-Дону освобожденный» в историческом парке «Россия — моя история». Экспозиция создана в рамках просветительского направления федерального проекта «Без срока давности». На выставке представлены основные события войны на территории области: подвиг ростовских курсантов под Таганрогом в октябре 1941, кровавая неделя первой оккупации, ростовская наступательная операция, трагедия Змиёвской балки и многое другое. Кроме того, были подготовлены три информационных проекта, посвященных прославленным Героям Советского Союза. Здесь же состоялся премьерный показ документального фильма «Без срока давности. «Адский колодец».

После депутат встретилась с активистами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» в Южном федеральном университете, которым рассказала о проекте «Без срока давности».

«Посмотрев фильм, посетив выставку, пообщавшись с ребятами, я еще раз убедилась, что проект «Без срока давности» нужен был не только для того, чтобы восстановить историческую справедливость в отношении мирных граждан, которые погибли от рук нацистов, но и для того, чтобы еще раз подчеркнуть величие подвига наших воинов, которые спасли, защитили нас от геноцида. Лично для меня это так. И я увидела в глазах ребят, причем разных специальностей — политологов, юристов, экономистов, интерес, понимание, осознание этот непростой темы. Мы не ошиблись, считая, что у молодежи должно быть особое место в этом проекте, — отметила Елена Цунаева.

Сегодня же в Ростове-на-Дону состоялось второе судебное заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных нацистами на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Были заслушаны показания живого свидетеля массовых убийств нацистами местного населения в период оккупации Ростова-на-Дону, а также исторические справки экспертов-историков о преступлениях нацистов против мирного ростовского населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский проект «Без срока давности» стартовал в 2020 году, его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, а также установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Работа в рамках проекта ведется в трех тематических направлениях: архивное, поисковое и просветительское.