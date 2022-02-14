Петрозаводск, , 18:16 — REGNUM В стационарах Республики Карелия с COVID-19 находится 989 пациентов, состояние большинства из них — 93,63% — оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщил 14 февраля министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, за минувшие сутки в республике получили положительные результаты на ковид 1176 инфицированных (185 — дети), что на 11 человек меньше, чем днем ранее. Среди новых случаев 1125 заболевших (95,6%) не были вакцинированы. В ковидных стационарах получают лечение 989 пациентов, в состоянии средней тяжести — 926 человек, в тяжёлом — 55, в том числе трое привитых.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных», — добавил министр.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы три смерти среди пациентов с ковидом, что на на один летальный случай меньше, чем за день до этого. Вместе с тем выписаны по выздоровлении за сутки 956 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 112 988 человек, в том числе 14 592 ребенка. Из них выздоровели 104 610 человек из которых 13 536 детей. Умерло 1365 человек.

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