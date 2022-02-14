Курск, 14 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Курской области будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, создание ОЭЗ поддержал зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» будет создана на территории Железногорска и Железногорского района Курской области. Готовность к реализации новых инвестиционных проектов подтвердили три резидента. Объем частных инвестиций составит более 39 млрд рублей, уже ведется создание необходимой инфраструктуры.

«На первом этапе проекта подписаны соглашения о намерениях с тремя резидентами. Более 90% планируемой продукции относится к сегменту несырьевого неэнергетического экспорта. Намечено создание порядка 600 рабочих мест», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.

Ведется работа с еще тремя новыми потенциальными резидентами. Рассматривается возможность строительства высокотехнологичных металлургических комплексов по производству биржевых металлов на основе переработки отходов, продукции глубокой переработки — слитков и листового железа. В «зелёной» повестке прорабатывается проект новой импортной технологии производства промышленного водорода. Продукт используется для снижения энергопотребления и выбросов котельных. Суммарные инвестиции новых резидентов свыше 5 млрд рублей.