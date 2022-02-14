Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. 14 февраля генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубые» не ведут переговоры с «Химками» на предмет трансфера 26-летнего голкипера сборной России Ильи Лантратова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Лантратов

«Нет, информация о том, что «Зенит» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова, не соответствует действительности», — цитирует Медведева издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выбирает между Ильей Лантратовым и основным вратарем «Краснодара» и сборной России Матвеем Сафоновым. Прошлым летом на голкипера «Химок» также претендовал московский ЦСКА.

В текущем сезоне Лантратов принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 31 мяч. На счету российского футболиста шесть «сухих» матчей в рамках чемпионата России.

По итогам прошлого сезоне Илья Лантратов вошел в топ-33 сильнейших футболистов чемпионата России.

Лантратов выступает за «Химки» с 1 июля 2019 года после перехода из воронежского «Факела» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского голкипера с подмосковным клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.