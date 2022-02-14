Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют расширить список административных правонарушений, за которые предусмотрены соответствующие штрафы. Законопроект будет рассмотрен 16 февраля на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге предлагают ввести новые обстоятельства в действующее законодательство, возникновение которых приведет к административному штрафу. В частности, к ним относится проезд по чужому льготному проездному, подделка жетонов, а также отказ в предъявлении ответственному лицу электронного носителя, с помощью которого была совершена оплата.

Также могут ввести ответственность за порчу вагонов внутри и снаружи с помощью надписей, наклеек, изображений, незаконной рекламы. За это могут выписать штраф в размере от пятисот до трёх тысяч рублей. Такой же штраф может быть выписан при осуществлении фото‑ и видеосъёмки без письменного разрешения.

За незаконную торговлю, предложение услуг и гадания в вагонах и на станциях петербургского метрополитена нарушитель может получить штраф от одной до пяти тысяч рублей. Под нарушение также попадает попрошайничество, за него придётся заплатить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

Законопроект внесён губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Проект будет рассмотрен в первом чтении в городском парламенте.