Москва, 14 февраля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Отзыв самолётов украинских авиакомпаний европейскими владельцами — не только часть медиаистерии, но и прагматичные меры, направленные на предотвращение провокаций ВСУ. Об этом 14 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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«Это не только продолжение медиаистерии. Хотя отзыв европейских самолетов произвел серьезное впечатление и на европейцев, и на жителей Украины. У людей нервы не железные, и такой ход усиливает напряжение в обществе», — заявил эксперт.

В этом есть и прагматизм авиаперевозчиков, отметил Дудчак.

Все помнят о трагедии малазийского «Боинга», и если западные политики могут игнорировать доводы российских экспертов в этом деле и обвинять Россию в произошедшем, то убедить авиакомпании в безопасности полетов над Украиной сложно, полагает эксперт.

«Они знают, чего можно ожидать от Украины — провокацию с очередным сбитым пассажирским лайнером, все ради обвинений России. Это вполне могут организовать ВСУ со своими западными кураторами и инструкторами. Перестраховка в данном случае лишней не будет», — заключил Дудчак.

Напомним, что ранее европейские владельцы воздушных судов (лизингодатели) отозвали свои самолёты из Украины, а страховые компании приостановили действие страховых договоров для украинских авиакомпаний