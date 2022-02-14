Москва, 14 февраля 2022, 18:02 — REGNUM В Российском химико-технологическом университете (РХТУ) назвали десять первых студентов-победителей конкурса стипендий им. академика Н.П. Лаверова.
Она назначается обучающимся на программах, связанных с экологией и природопользованием, технологией новых материалов и веществ. Молодые исследователи должны иметь высокие показатели в учебе, научные публикации в рейтинговых журналах, проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зеленой химии.
Первые стипендии были вручены в День Российской науки.
Генеральный директор ФосАгро добавил, что стипендиальная программа станет важной частью той поддержки, которую компания оказывает талантливым учёным. Так, ФосАгро ежегодно проводит Летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира, и активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте «Зеленая химия для жизни».
В ходе церемонии Андрей Гурьев также объявил об открытии на базе Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ компьютерной аудитории ФосАгро. Она оснащена специализированным оборудованием для проведения занятий, посвященных актуальным вопросам научных исследований, в том числе глобальному моделированию роста человеческой популяции, исчерпания природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, изменения климата и других актуальных вопросов.
Она выразила признательность генеральному директору ПАО «ФосАгро» за его постоянный интерес к теме зеленой химии — важнейшему инструменту достижения Целей устойчивого развития ООН.
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