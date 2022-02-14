Москва, , 18:02 — REGNUM В Российском химико-технологическом университете (РХТУ) назвали десять первых студентов-победителей конкурса стипендий им. академика Н.П. Лаверова.

Она назначается обучающимся на программах, связанных с экологией и природопользованием, технологией новых материалов и веществ. Молодые исследователи должны иметь высокие показатели в учебе, научные публикации в рейтинговых журналах, проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зеленой химии.

«Николай Павлович внёс огромный вклад в создание и развитие минерально-сырьевой базы страны, фундаментально занимался проблемами геологии, глобального изменения климата, вопросами атомной энергетики, исследованием Арктики и Антарктики. — сказал на награждении Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро», компании, которая учредила стипендиальную программу. — Научный подвиг Николая Павловича должен служить путеводной звездой для новых поколений российских учёных. Академик Лаверов более 10 лет преподавал в Менделеевском университете, ему было присвоено звание Почетного профессора. Поэтому ФосАгро выступила с инициативой учредить стипендию его имени для студентов РХТУ».

Первые стипендии были вручены в День Российской науки.

Генеральный директор ФосАгро добавил, что стипендиальная программа станет важной частью той поддержки, которую компания оказывает талантливым учёным. Так, ФосАгро ежегодно проводит Летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира, и активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте «Зеленая химия для жизни».

В ходе церемонии Андрей Гурьев также объявил об открытии на базе Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ компьютерной аудитории ФосАгро. Она оснащена специализированным оборудованием для проведения занятий, посвященных актуальным вопросам научных исследований, в том числе глобальному моделированию роста человеческой популяции, исчерпания природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, изменения климата и других актуальных вопросов.

«Для РХТУ принципы и цели устойчивого развития являются одним из приоритетов уже более 20 лет, — говорит и.о. ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева Илья Воротынцев. — 23 года назад мы открыли кафедру ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития». Оснащение лабораторий современным оборудованием и ПО очень важно: химики и инженеры, которые специализируются на строительстве современных зеленых производств, должны обязательно получить опыт работы руками, иначе невозможно понять магию химии».

«Открытие компьютерного класса ФосАгро для студентов кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия и устойчивое развитие» и награждение первых победителей стипендии им. академика Н.П. Лаверова являются ярким примером практического вклада компании в достижение Цели устойчивого развития «Качественное образование», — в своём выступлении отметила Наталия Тарасова, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Она выразила признательность генеральному директору ПАО «ФосАгро» за его постоянный интерес к теме зеленой химии — важнейшему инструменту достижения Целей устойчивого развития ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем производства минудобрений в России вырос на 5,6%