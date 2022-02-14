Элиста, 14 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Калмыкии суд рассмотрит материалы уголовного дела о ДТП с двумя погибшими на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

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Смертельная авария произошла 4 декабря 2021 года в Целинном районе. Перед судом предстанет 24-летний гражданин соседнего государства. Следователи полагают, что водитель Ford Transit с прицепом выехал из Узбекистана в Россию для доставки груза. Однако мужчина «не учёл особенности и состояние транспортного средства и груза, [ехал] с превышением скоростного режима, перевозил груз, превышающий [предельно допустимую] величину, на осях транспортного средства были установлены шины различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, при неисправном тягово-сцепном устройстве».

В результате в пути случилось расцепление прицепа, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Kalina. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.

Материалы уголовного дела направлены в суд.