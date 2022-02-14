Орел, 14 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Орловской области суд вынес приговор по делу в отношении бывшего директора регионального Фонда капитального ремонта и его пособников, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капремонт

Обвиняемыми по уголовному делу, возбужденного по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, а также о пособничестве в мошенничестве и получении коммерческого подкупа, проходили экс-директор Фонда капремонта Орловской области, а также гендиректор фирмы-подрядчика ООО «Москомреставрация» и фактический руководитель данной фирмы.

Как установлено судом и следствием, бывший руководитель Фонда капремонта региона в 2016 году заключил ряд договоров с ООО «Москомреставрация» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Орле и в Ливны. Подрядчик провёл работы не в полном объёме, а в документы о приёмке работ были внесены недостоверные сведения об объёмах выполненных работ. Руководитель регионального Фонда капремонта подписал документы о приемке этих работ, за это получил денежное вознаграждение более 36 миллионов рублей. Представителями компании-подрядчика было похищено более 28 миллионов рублей, принадлежащих Фонду капитального ремонта Орловской области.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил бывшему директору Фонда капитального ремонта Орловской области наказание в виде семи лет лишения свободы, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима и штрафом в размере свыше 73 миллионов рублей, его подельники получили по пять лет лишения свободы каждый с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.