Астрахань, 14 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Астраханской области с начала 2020 года произошло 189 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

(сс) Andrew Magill Пожарные

Из 189 пожаров, произошедших с января 2022 года, 72 было зафиксировано в жилом секторе в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.

Как показывает статистика, в выходные дни увеличивается количество бытовых возгораний, сообщили в ведомстве.