Кострома, 14 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Костромская область заняла последнее место среди 18 регионов Центрального федерального округа в рейтинге по качеству жизни за 2021 год. Таковы данные, опубликованные «РИА Рейтинг».

Наталья Диева ИА REGNUM Кострома

Рейтинг рассчитывается на основе 67 показателей, в том числе уровня доходов населения, занятости и рынка труда, безопасности проживания, демографии, климатических условий, уровня образования, обеспеченности социальной инфраструктурой и тому подобное. Максимальное количество баллов, которое может набрать регион, равняется 100.

Область заняла 57 место среди 85 субъектов России, получив 43,5 балла. По сравнению с 2020 годом Кострома поднялась на 10 позиций — ранее она занимала 67 место. Для сравнения, соседняя Ярославская область заняла 30 строчку рейтинга, снизившись на 1 пункт. Ивановская, Вологодская и Кировская области заняли 45, 56 и 63 места соответственно.

Самым комфортным городами по уровню жизни в России, как и ранее, названы Москва и Санкт-Петербург. В тройке худших — Республика Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область.