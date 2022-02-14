Москва, 14 февраля 2022, 17:59 — REGNUM ***
О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки. С приложением «Русской Правды» П. И. Пестеля [1824]. М., 2022
Он вызывал двойственные оценки даже у близких друг другу писателей. Для Зинаиды Гиппиус он остался «вождем суровым». В свою очередь Дмитрий Мережковский дал менее лицеприятный портрет:
В сборнике статей, посвященных известному декабристу, главе Южного общества Павлу Пестелю (1793−1826) историк Ольга Эдельман (Москва) подробно размышляет об этой двойственности, которую отмечали еще современники мятежного полковника:
В своей книге исследователь пишет о семье Пестелей, участии офицера в войне 1812 года, о его командовании Вятским пехотным полком, личной жизни. Эдельман опровергает устоявшийся миф (созданный самими декабристами) о связи восстания с Отечественной войной. Ведь из 570 человек, привлекавшихся к расследованию мятежа, в заграничных походах участвовало лишь 115, а в знаменитом Бородинском сражении всего 65.
Подробно разбирается и история «Русской Правды», а точнее «Русской Правды, или Заповедной Государственной Грамоты Великого Народа Российского, служащей Заветом для Усовершенствования Государственного Устройства России и содержащей Верный наказ как для Народа, так и для Временного Верховного Правления» — политического манифеста Пестеля и одного из программных документов декабризма (наряду с «Конституцией» Никиты Муравьева и «Манифестом к русскому народу» Сергея Трубецкого). Он также двойственен, как и личность его автора:
Поэтому Эдельман справедливо назвала своего героя «консервативным радикалом». А Николай I иронически одним из «друзей по четырнадцатому» (дню мятежа).
Полностью электронная версия книги опубликована здесь: http://ostkraft.ru/ru/books/119