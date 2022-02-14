Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Власти Петербурга утратили интерес к пансионату «Балтиец» в Курортном районе, который долгое время использовался в качестве обсерватора, поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» исключил как класс контактных лиц, которые не заразились коронавирусом. Это объяснили 14 февраля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Пансионат «Балтиец» под Петербургом Baltiets.ru

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Напомним, инкубационный период у «Омикрона» меньше, чем у предыдущих штаммов. Ввиду чего Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для лиц, которые контактировали с инфицированными. Из пансионата «Балтиец» выпустили всех, кто находился там в изоляции.

«Контактных больше нет, а он принимал здоровых контактных», — пояснили в комитете по здравоохранению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящий момент на амбулаторном лечении в Петербурге находятся 156 810 ковид-пациентов, за сутки их число сократилось на 1328 человек.

Коэффициент распространения инфекции на 14 февраля составляет 1,15 ед., превышая норматив Минздрава на 0,15. Эта цифра отражает, сколько в среднем человек заражает один заболевший до момента изоляции.

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