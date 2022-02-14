14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 18:44 — REGNUM По итогам недели (7−13 февраля) американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне на фоне ожиданий участников рынка более быстрого ужесточения монетарной политики и нарастания геополитической напряженности. В частности, ряд стран, включая США, Японию, Южную Корею призвали своих граждан покинуть Украину на фоне роста рисков военного конфликта.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Ускорение инфляции привело к переоценке темпов ужесточения монетарной политики. По итогам января базовый индекс потребительских цен вырос на рекордные 6% г/г (максимум с 1984 г.), рост ИПЦ (индекс потребительских цен) составил 7,5% г/г. Значимый вклад в рост ИПЦ внесли: арендная плата, заработная плата, рост цен на автомобили на вторичном рынке, энергоносители. Превышение прогнозов по инфляции привело к переоценке инвесторами темпов ужесточения монетарной политики. На текущий момент рынок долга закладывает шесть повышений. Тем временем усиливаются ожидания о 50 б. п. повышения на мартовском заседании. Так, член ФРС Буллард отметил, что есть предпосылки для более значимого повышения ставки (до 1% к июлю).

Джеймс Буллард Stlouisfed.org

Крупные инвестдома также пересматривают прогнозы по темпам ужесточения: так, аналитики Goldman Sachs ожидают в 2022 году семь повышений (пять повышений ранее) по 0,25%, при старте процесса сокращения баланса в июне.

В разгаре сезон отчетности: компании представили сильные финансовые результаты за 4 кв. при смешанных прогнозах. При этом 71% компаний из индекса S&P500 предоставили финансовые результаты, из которых 77% и 51% компаний отчитались лучше прогнозов консенсуса по чистой прибыли и выручке, соответственно. Из 151 компании, предоставившей прогноз на 1 кв., прогнозы 52% компаний не дотянули до консенсуса. При этом на текущий момент консенсус по агрегированной прибыли и выручки компаний, входящих в индекс S&P500, существенно не изменился: +0,5% к прогнозу, озвученному до старта сезона отчетностей.

Снижение количества случаев заражений COVID-19 в развитых странах приводит к росту интереса населения к путешествиям. Снижение количества случаев заражения COVID-19 наблюдается в США, Великобритании, Канаде, Франции, Италии, Испании. Доля населения, получившего одну дозу вакцины, достигла в США — 76%, Канаде — 85%, Германии — 75%, Испании — 88%, Италии — 84%, Японии — 81%. На фоне снижения количества случаев заражений наблюдается рост интереса населения к путешествиям: так, результаты опроса Monmouth University в США на прошедшей неделе (7−13 февраля) показали, что 8 из 10 американцев готовы или уже путешествует.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Доходность 10-летних американских трежерис увеличилась за неделю до 1,94% на фоне, с одной стороны, высокой инфляции и проведения внеочередного заседания ФРС в понедельник, а с другой, роста геополитических рисков вокруг Украины. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $55 млрд не оказали давление на доходности.

Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 8 б. п. до 3,25% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,31%. Мексиканская финансовая компания Credito Real (SD/SD/SD) допустила технический дефолт по еврооблигациям на 170 млн франков ($184 млн). Сейчас еврооблигации торгуются по 19−20% от номинала. При этом компания была поквартально прибыльной на скорректированной основе, а проблемы с рефинансированием начались из-за отчётов независимых аналитиков о возможных манипуляциях с отчётностью и фиктивности 20% от кредитного портфеля. Также более года назад произошло негативное изменение законодательства, что снизило прибыль в два раза.

На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать предоставляемые финансовые результаты и прогнозы компаний. Среди компаний в нашем покрытии финансовую отчетность предоставят Airbnb, ViacomCBS, CF Industries, Fidelity National, Walmart, Keysight Technologies. Компания Intel 17 февраля проведет конференц-колл с аналитиками, в рамках которого будет обсуждаться бизнес-стратегия компании.

Среди важной макростатистики будут опубликованы: базовый индекс цен производителей, базовый индекс розничных продаж, число выданных разрешений на строительство, индекс производственной активности. Также будут опубликованы протоколы FOMC.