София, , 17:52 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило новый план поддержки частных сельскохозяйственных предприятий страны, предполагающий выделение местным фермерам в общей сложности 150 миллионов левов ($86 млн) дополнительной материальной помощи. Об этом 14 февраля сообщает софийская газета «Дума».

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По словам министра сельского хозяйства Болгарии Ивана Иванова, указанные средства должны помочь предотвратить банкротство и обнищание многих аграрных и животноводческих структур по всей стране.

Иванов «Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, свою работу прекращают некогда процветавшие структуры, а подорожание энергоносителей делает нерентабельным производство на селе в целом. Официальная София сделает все возможное, чтобы спасти соответствующую отрасль».

Напомним, ранее вопрос увеличения ассигнований в сельское хозяйство страны был одним из приоритетов в программе нынешнего правительства Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

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