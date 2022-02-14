Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Пресс-служба Союза Европейских Футбольный Ассоциаций (УЕФА) опровергла информацию о возможном переносе финала Лиги Чемпионов 2021/22 из Санкт-Петербурга.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Пресс-конференция УЕФА в Санкт-Петербурге

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент мы не планируем менять место проведения финала турнира», — сообщила пресс-служба организации.

Финал Лиги Чемпионов запланирован на 28 мая 2022 года. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит».

На данный момент за выход в финал самого престижного европейского клуба турнира претендуют «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Бенфика», «Аякс», «Вильярреал», «Ювентус», «Челси», «Лилль», «Интер», «Ливерпуль», «РБ Зальцбург», «Бавария», «ПСЖ», «Реал», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что УЕФА может рассмотреть возможность переноса места проведения финального матча Лиги Чемпионов в случае вторжения России в Украину.