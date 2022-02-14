Москва, , 17:50 — REGNUM Президентская кампания 2024 года станет поводом для повышенной информационной активности внешних игроков, нацеленных на подрыв доверия россиян к институту выборов и политической системе в целом. Воздействие на российских граждан будет отличаться применением комплекса современных технологий и включать инструменты цифровой среды. К такому выводу пришли ведущие электоральные эксперты в рамках круглого стола «Внешнее информационное давление в российском сегменте социальных медиа: темы, социальные группы-, регионы-мишени».

Информационная война ИА REGNUM

Мероприятие прошло на площадке Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Председатель Ассоциации НОМ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что за рубежом давно поставлена задача сформировать в российском обществе массовое представление о нечестности и нелегитимности выборов. Критика избирательной системы и признание нелегитимности итогов думских выборов начались еще задолго до начала самой избирательной кампании на европейских площадках Совета Европы и Европарламента, и продолжается по нарастающей.

«Мы считаем, что именно правозащитные институты, общественные деятели, электоральные эксперты призваны сыграть большую роль в объективной оценке выборов и противостоянию обилию фейков, дискредитирующих избирательный процесс. Большие внимание мы уделяем развитию сети зарубежных экспертов НОМ», — сообщил Александр Брод.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова обратила внимание на то, что сегодня масштабная кампания по делегитимизации набирает обороты не только в отношении избирательного процесса, но и институтов гражданского общества.

«Эту проблему мы наблюдаем, начиная с президентской кампании 2018 года, когда информационные ресурсы общественных организаций, которые проводили независимое наблюдение на выборах, были подвергнуты блокировкe. С DDoS атаками мы сталкивались неоднократно и на избирательных кампаниях следующих лет. И за всё время мы научились не только отвечать на подобное вмешательство, но и противодействовать таким фактам. Можно с уверенностью говорить, что мы готовы к тем вызовам, которые перед нами стоят: инфраструктура общественного наблюдения России занимает лидирующие позиции в мире, она продолжает развиваться и наращивать «живой щит» в виде большого числа независимых наблюдателей и экспертов», — подчеркнула Алена Булгакова.

Информационные атаки на Россию, в целом, соответствуют классическому сценарию «цветной революции», реализованному в ряде сопредельных государств в последние годы.

«Важной особенностью внешнего давления на Россию являются попытки активного использования региональной проблематики с учетом масштабов нашей страны, ее поликонфессионального и полиэтнического характера. В прошедшие годы были попытки дестабилизации ситуации в отдельных регионах: Архангельская область (экологические проблемы), Хабаровский край (политические протесты), Ингушетия (споры вокруг административной границы с Чеченской Республикой). В перспективе, очевидно, возникнут попытки «раскачать» регионы, найти уязвимые позиции, вызвать межэтнические конфликты. Российское общество должно быть готово к подобным атакам и адекватно реагировать на них», — подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В то же время важнейшим регионом-мишенью в настоящее время остается Республика Крым. По мнению экспертов, в Крыму работает особый фактор экономической изоляции в связи с продолжающимися западными санкциями. Кроме того, до сих пор отдельные игроки разыгрывают карту так называемой «ущемленности прав крымских национальных общностей». С 2014 года в информационном пространстве бесперебойно ведется целенаправленная работа внешних сил, направленная на слом политического самоопределения крымчан. Для усиления антиправительственных настроений все чаще используется тематика «российской агрессии» и якобы готовящегося «нападения Россия на Украину». Такое мнение высказала главны научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Анна Домбровская.Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло высказал предположение о скором всплеске информационный активности внешних сил, нацеленной на подрыв доверия к выборам.

«Давление на президентские выборы будет совершенно иным, будет отличаться технологически и организационно. Формат информационного вмешательства, нацеленный на выборы 2024 года будет повторять масштабную кампанию по дискредитации российской власти, которая была развернута в 2018 году. Учитывая, что западные спецслужбы за это время продвинулись далеко вперед, новые информационные операции будут более изощренными и опасными», — представил прогноз Андрей Манойло.

По мнению ведущего аналитика Ассоциации специалистов по информационным операциям Константина Стригунова, первая линия масштабной информационной атаки будет связана с якобы незаконностью выдвижения действующего лидера на пост президента. Вторая линия — попытка использовать миф о «предстоящих массовых фальсификаций выборов». Третья линия атаки будет связана с навязыванием мнения о якобы отсутствии политической конкурентности и давлении на оппозицию.

«Авторы данной операции будут закрывать глаза на правовой аспект, на действующее российское законодательство и объяснение реальных причин недопуска до выборов, включения в списки иноагентов и экстремистов», — заявил эксперт.

Сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Мария Давыдова обратила внимание на то, что основными источниками дезинформации о выборах в России являются СМИ-иноагенты и крупные оппозиционные онлайн-сообщества в соцсетях. В совокупности они создают более 70% подобного контента.

«Ключевая особенность внешнего информационного давления на выборы в России — умелая маскировка иностранных ресурсов под внутрироссийский контекст, которая зачастую не распознается пользователями», — отметила Мария Давыдова.

Большое внимание политических исследователей было уделено влиянию цифровизации на распространение внешних информационных атак. Политической властью в информационном пространстве обладают не только государственные органы, но и создатели цифровых платформ, крупнейшие западные Интернет-корпорации, управляющие огромными потоками информации, собирающие вокруг себя крупные сообщества пользователей. С таким тезисом выступил сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Владимир Лукушин.

«Формы манипулятивных действий и дезинформации со стороны крупнейших Интернет-корпораций становятся проблемой для суверенных государств и их национальной безопасности. Такие операции сегодня не ограничиваются избирательными практиками, но попытки повлиять на результаты выборов вызывают наиболее серьезные опасения» — заметил ученый.

Как заметил главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Александр Огнев, для осуществления внешнего влияния будут использоваться короткометражные материалы с ярким, запоминающимся текстом и музыкальным сопровождением. Основная цель их использования — создание иллюзии о том, что любые способы поддержки власти попросту неприличны и не достойны «нормального человека».