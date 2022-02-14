Москва, 14 февраля 2022, 17:50 — REGNUM Президентская кампания 2024 года станет поводом для повышенной информационной активности внешних игроков, нацеленных на подрыв доверия россиян к институту выборов и политической системе в целом. Воздействие на российских граждан будет отличаться применением комплекса современных технологий и включать инструменты цифровой среды. К такому выводу пришли ведущие электоральные эксперты в рамках круглого стола «Внешнее информационное давление в российском сегменте социальных медиа: темы, социальные группы-, регионы-мишени».
Мероприятие прошло на площадке Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.
Председатель Ассоциации НОМ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что за рубежом давно поставлена задача сформировать в российском обществе массовое представление о нечестности и нелегитимности выборов. Критика избирательной системы и признание нелегитимности итогов думских выборов начались еще задолго до начала самой избирательной кампании на европейских площадках Совета Европы и Европарламента, и продолжается по нарастающей.
Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова обратила внимание на то, что сегодня масштабная кампания по делегитимизации набирает обороты не только в отношении избирательного процесса, но и институтов гражданского общества.
Информационные атаки на Россию, в целом, соответствуют классическому сценарию «цветной революции», реализованному в ряде сопредельных государств в последние годы.
В то же время важнейшим регионом-мишенью в настоящее время остается Республика Крым. По мнению экспертов, в Крыму работает особый фактор экономической изоляции в связи с продолжающимися западными санкциями. Кроме того, до сих пор отдельные игроки разыгрывают карту так называемой «ущемленности прав крымских национальных общностей». С 2014 года в информационном пространстве бесперебойно ведется целенаправленная работа внешних сил, направленная на слом политического самоопределения крымчан. Для усиления антиправительственных настроений все чаще используется тематика «российской агрессии» и якобы готовящегося «нападения Россия на Украину». Такое мнение высказала главны научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Анна Домбровская.Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло высказал предположение о скором всплеске информационный активности внешних сил, нацеленной на подрыв доверия к выборам.
По мнению ведущего аналитика Ассоциации специалистов по информационным операциям Константина Стригунова, первая линия масштабной информационной атаки будет связана с якобы незаконностью выдвижения действующего лидера на пост президента. Вторая линия — попытка использовать миф о «предстоящих массовых фальсификаций выборов». Третья линия атаки будет связана с навязыванием мнения о якобы отсутствии политической конкурентности и давлении на оппозицию.
Сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Мария Давыдова обратила внимание на то, что основными источниками дезинформации о выборах в России являются СМИ-иноагенты и крупные оппозиционные онлайн-сообщества в соцсетях. В совокупности они создают более 70% подобного контента.
Большое внимание политических исследователей было уделено влиянию цифровизации на распространение внешних информационных атак. Политической властью в информационном пространстве обладают не только государственные органы, но и создатели цифровых платформ, крупнейшие западные Интернет-корпорации, управляющие огромными потоками информации, собирающие вокруг себя крупные сообщества пользователей. С таким тезисом выступил сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Владимир Лукушин.
Как заметил главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Александр Огнев, для осуществления внешнего влияния будут использоваться короткометражные материалы с ярким, запоминающимся текстом и музыкальным сопровождением. Основная цель их использования — создание иллюзии о том, что любые способы поддержки власти попросту неприличны и не достойны «нормального человека».