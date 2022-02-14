Москва, 14 февраля 2022, 20:30 — REGNUM Запад подталкивает Украину к войне и очень недоволен нерешительностью украинских элит. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
По мнению политолога, даже замена руководства страны на марионеточное правительство, кредиты, поощрение русофобии и индоктринация молодого поколения в «пушечное мясо» привели к тому, что «даже у обманутого и разорённого украинского народа хватает здравого смысла всё-таки упорно уклоняться от настоящего боестолкновения с Донбассом и провоцирования России на ответные военные санкции, о которых уже однозначно заявило российское руководство».
Угроза фактического прекращения авиаперевозок — это сигнал Зеленскому и его команде, уверен Артамонов.
Напомним, что европейские владельцы отзывают самолёты, а страховые компании приостанавливают договоры страхования на воздушные суда украинских авиакомпаний.