Москва, , 20:30 — REGNUM Запад подталкивает Украину к войне и очень недоволен нерешительностью украинских элит. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению политолога, даже замена руководства страны на марионеточное правительство, кредиты, поощрение русофобии и индоктринация молодого поколения в «пушечное мясо» привели к тому, что «даже у обманутого и разорённого украинского народа хватает здравого смысла всё-таки упорно уклоняться от настоящего боестолкновения с Донбассом и провоцирования России на ответные военные санкции, о которых уже однозначно заявило российское руководство».

Угроза фактического прекращения авиаперевозок — это сигнал Зеленскому и его команде, уверен Артамонов.

Александр Артамонов «Запад действительно готов к войне — войне, в которой будут массово погибать граждане и жители Украины. Это, во-первых, жители ДНР и ЛНР (с точки зрения международного права, это украинские граждане), а также военнослужащие украинской же армии. На их костях коллективный Запад рассчитывает совершить очередной судорожный бросок на Восток. Это и есть тот план «Барбаросса-2», о котором мне в своё время рассказал один из офицеров французского Генштаба».

Напомним, что европейские владельцы отзывают самолёты, а страховые компании приостанавливают договоры страхования на воздушные суда украинских авиакомпаний.