Москва, 14 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Запад подталкивает Украину к войне и очень недоволен нерешительностью украинских элит. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По мнению политолога, даже замена руководства страны на марионеточное правительство, кредиты, поощрение русофобии и индоктринация молодого поколения в «пушечное мясо» привели к тому, что «даже у обманутого и разорённого украинского народа хватает здравого смысла всё-таки упорно уклоняться от настоящего боестолкновения с Донбассом и провоцирования России на ответные военные санкции, о которых уже однозначно заявило российское руководство».

Угроза фактического прекращения авиаперевозок — это сигнал Зеленскому и его команде, уверен Артамонов.

Александр Артамонов «Запад действительно готов к войне — войне, в которой будут массово погибать граждане и жители Украины. Это, во-первых, жители ДНР и ЛНР (с точки зрения международного права, это украинские граждане), а также военнослужащие украинской же армии. На их костях коллективный Запад рассчитывает совершить очередной судорожный бросок на Восток. Это и есть тот план «Барбаросса-2», о котором мне в своё время рассказал один из офицеров французского Генштаба».

Напомним, что европейские владельцы отзывают самолёты, а страховые компании приостанавливают договоры страхования на воздушные суда украинских авиакомпаний.