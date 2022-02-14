Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Правительство Ленинградской области увеличивает бюджет на восстановление прав обманутых дольщиков, в 2022 году на эти цели выделят еще 3,4 млрд рублей. Об этом 14 февраля сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Малоэтажная застройка в Ленобласти Lenobl.ru

По его словам, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят 10,9 млрд рублей. Такую же сумму предусмотрят в федеральном бюджете. В 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.

«Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком Правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов», ― уточнил зампредседателя правительства Ленобласти.

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