В Ленобласти на 3,4 млрд рублей увеличили бюджет на завершение долгостроев
Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области увеличивает бюджет на восстановление прав обманутых дольщиков, в 2022 году на эти цели выделят еще 3,4 млрд рублей. Об этом 14 февраля сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
По его словам, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят 10,9 млрд рублей. Такую же сумму предусмотрят в федеральном бюджете. В 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.
«Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком Правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов», ― уточнил зампредседателя правительства Ленобласти.