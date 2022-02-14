Улан-Батор, , 17:46 — REGNUM Правительство Монголии 14 февраля на внеочередном заседании подтвердило постановление об отмене режима повышенной готовности. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«92% целевой группы населения получили 2 дозы вакцины, 52% — бустерную дозу и около 90 тысяч граждан получили четвертую дозу. Благодаря этим Монголия сегодня объявляет о полном открытии международного пассажирского сообщения», — заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

В соответствии с постановлением правительства, с 14 февраля все коронавирусные ограничения в Монголии, за исключением ношения маски, соблюдения дистанции и вакцинации, отменяются. Премьер-министр Монголии заявил о готовности принимать инвесторов и туристов, которые получили обе дозы вакцины. Если у них нет вакцины, то можно вакцинироваться в Монголии, отметил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Как премьер-министр, я заявляю, что мы будем усердно работать, чтобы обеспечить иностранных инвесторов и туристов условиями для посещения Монголию без любых препятствий «, — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Как отметил премьер-министр, в целях обеспечения нормализации экспорта пограничные пункты, граничащие с двумя соседями, остаются в состоянии повышенной готовности для инфекционного контроля. Для остальных отраслей оранжевый уровень высокой готовности был изменен на желтый уровень. Таким образом с 14 февраля отменяются ограничения на время работы заведений сферы услуг.

Также с 14 февраля в Монголии все учреждения образования после долгих каникул начали работать в очном режиме.