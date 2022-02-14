Токио, , 18:16 — REGNUM Министры финансов стран Большой семерки предупредили Россию о масштабных и немедленных экономических санкциях в случае войны с Украиной, сообщает 14 февраля Kyodo News.

G7 Italian G7 Presidency 2017

В совместном заявлении министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США выразили обеспокоенность присутствием российского вооружения у границ Украины и заявили о решимости защитить «суверенитет, территориальную целостность, а также экономическую и финансовую стабильность Украины».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во время заседания правящей Либерально-демократической партии, что правительство Японии обсуждает с США и крупными европейскими партнерами потенциальные санкции против России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и их союзники в Европе рассматривают возможность введения новых ограничений против России, которые коснутся в том числе конвертации валют.