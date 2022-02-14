Лагань, Калмыкия, 14 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Калмыкии на восточной окраине Лагани нашли останки и личные вещи без вести пропавшего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 14 февраля.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Поиски 61-летнего жителя Лагани, пропавшего 15 декабря 2021 года, завершились на берегу Лаганского судоходного канала. Поисковая группа обнаружила «фрагменты костных человеческих останков, а также одежду, личный мобильный телефон и именную банковскую карту пропавшего». Назначен ряд экспертиз с целью определения давности и причины смерти человека.

Ранее следователи после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.