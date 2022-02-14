Москва, , 17:46 — REGNUM К четырём с половиной годам колонии приговорил суд бывшего главу 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ Александра Оглоблина, сообщили 14 февраля в пресс-службе СКР. Приговор вынесен по уголовному делу о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере организованной группой лиц.

Мошенничество 50.мвд.рф

Оглоблин вместе с бывшим начальником ГУ связи ВС РФ — заместителем начальника Генштаба Халилом Арслановым и другими соучастниками заключил государственные контракты от имени Министерства обороны РФ с АО «Воентелеком». Договорённости касались поставок оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью. При этом стоимость была завышенной.

«В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей, — сообщили в СКР. — Приговором суда Оглоблину назначено наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей».

Отмечается также, что соучастникам Оглоблина в рамках этого уголовного дела также предъявлены обвинения.

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