Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, Госдума обсудит два альтернативных проекта постановлений в связи с обращением к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

В том, что помощь ЛНР и ДНР на фоне агрессии со стороны Украины и Запада необходима, в Госдуме никто не сомневается, вопрос лишь — в форме. В «Единой России» настаивают на не только гуманитарной помощи, но и военной. В КПРФ и СРЗП стоят на скорейшем признании независимости ЛНР и ДНР.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в документе, внесенном в Госдуму депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

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Коммунисты в своем варианте предлагают сразу же направить документ главе государства. Парламентарии от «Единой России» накануне подготовили свою версию проекта постановления к обращению, где настаивают на том, что проект обращения к Путину прошел бы дискуссию в МИД России и в других ведомствах, а только после этого вернулся бы на рассмотрение в Госдуму и возможно был бы принят.

Как ожидается, принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов. То есть можно уже предположить, что поддержку получит более длинный путь.

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