Нижний Новгород, 14 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области попросили правительство России выделить из федерального бюджета 42,5 млрд рублей на комплексную модернизацию городского электротранспорта. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 14 февраля.

Антон Буслов Нижегородский троллейбус

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Эти деньги обещают потратить на реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, постройку двух новых трамвайных веток в Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода, и закупку около 360 единиц электротранспорта.

Также в рамках заявки запланирована реконструкция и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкция электрохозяйства.

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