Казань, , 17:39 — REGNUM В столице Татарии 80-летняя женщина увидела в интернете предложение, обещающее за короткое время улучшить финансовое положение. В итоге «дополнительный заработок» стоил женщине потери накоплений в размере более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

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После оставленной на сайте заявки пенсионерке перезвонил якобы брокер и представился Алексеем. Он пояснил, как заработать на бирже, но для начала требуется открыть счет и перевести туда 16 тыс. рублей. Ничего не подозревающая горожанка выполнила указания. Затем она увидела в мобильном приложении, что заработала 500 тыс. рублей и положила еще 525 тыс. рублей, а позднее — 160 тыс. рублей. Когда заявительница поняла, что не может вывести деньги обратно, попросила сына написать заявление в полицию. Общий материальный ущерб женщина оценила в 701 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. ст.159 УК РФ («Мошенничество»), устанавливаются причастные к совершению преступления лица.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Елабужского района Татарии потеряла свыше 1 млн рублей, пытаясь инвестировать в сомнительную компанию.

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