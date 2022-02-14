Вашингтон, 14 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Правительство США обеспокоено продолжающимся насилием в отношении мексиканских журналистов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского посольства в Мехико.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

«Нас тревожит ситуация, с которой сталкиваются журналисты в Мексике», — говорится в заявлении диппредставительства.

Заявление было опубликовано через несколько дней после убийства журналиста Хебера Лопеса в мексиканском штате Оахака 10 февраля

В посольстве также заявили о необходимости проведения тщательного расследования для поимки виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля мексиканский министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль объявил о задержании 27 подозреваемых в массовом убийстве семьи с шестью детьми, которое произошло в ноябре 2019 года на севере страны.