Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM Завод «Роствертол» заключил контракт стоимостью 1 млрд евро на поставку вертолетов и имущества к ним. Это следует из материалов, представленных к общему собранию акционеров.

Вертолет Ми-35 (сс) FaceMePLS

Предположительно, сделка была заключена до декабря 2021 года. Согласно контракту, завод должен осуществить поставку винтокрылых машин и имущества к ним на сумму 1,063 млрд евро в течение 38 месяцев. Как пишет издание «Город N», в указанную сумму могут войти 22 вертолёта Ми-26Т2, либо 37 «Ночных охотников», либо 56 вертолётов Ми-35М. При этом кто может быть заказчиком, изданию выяснить не удалось.

На собрании акционеров сделка была одобрена.