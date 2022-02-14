Ярославль, , 17:29 — REGNUM Начальником Главного управления МЧС России по Ярославской области назначен Вадим Андямов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Вадим Андямов ГУ МЧС по Ярославской области

Должность стала вакантна после отставки Олега Бочарова. Андямов назначен указом президента от 31 января.

С ноября 2021 года он исполнял обязанности начальника Ярославского управления МЧС.

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