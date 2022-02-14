Ярославль, 14 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Начальником Главного управления МЧС России по Ярославской области назначен Вадим Андямов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

ГУ МЧС по Ярославской области Вадим Андямов

Должность стала вакантна после отставки Олега Бочарова. Андямов назначен указом президента от 31 января.

С ноября 2021 года он исполнял обязанности начальника Ярославского управления МЧС.