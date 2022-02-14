Назначен новый начальник управления МЧС по Ярославской области
Ярославль, 14 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Начальником Главного управления МЧС России по Ярославской области назначен Вадим Андямов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Должность стала вакантна после отставки Олега Бочарова. Андямов назначен указом президента от 31 января.
С ноября 2021 года он исполнял обязанности начальника Ярославского управления МЧС.
Справка: Вадим Андямов родился 13 апреля 1972 года в Ташкенте. В 1993 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. С июля 1993 года по апрель 1995 года — командир инженерно-технического взвода. С апреля 1995 года по ноябрь 1997 года — командир спасательного отряда. С ноября 1997 года по февраль 2000 года — заместитель командира батальона. С февраля 2000 года по ноябрь 2000 года — заместитель начальника 501 центра охраны и обеспечения МЧС России. С ноября 2000 года по март 2001 года — начальник группы 151 центра управления в кризисных ситуациях. С марта 2001 года по ноябрь 2002 года — помощник заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С ноября 2002 года по октябрь 2004 года — помощник заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С октября 2004 года по ноябрь 2007 года — помощник заместителя Министра Аппарата советников МЧС России. С ноября 2007 года по июль 2012 года — помощник заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С июля 2012 года — заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) — начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Московской области. В 2020 году назначен первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Московской области.