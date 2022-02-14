14 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что канадские власти переместят часть своих военных с Украины в другие страны Европы.

Оксана Переможенко, , 18:43 — REGNUM Канадские власти переместят часть своих военных с Украины в другие страны Европы. Об этом 13 февраля говорится в сообщении министерства обороны Канады. Уточняется, что передислокация связана «со сложившейся сложной оперативной обстановкой» и речь идет о военных инструкторах, задействованных в канадской миссии Unifier.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time

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«Государство Украина правильных друзей выбрало. Страны НАТО, канадские военные уже на чемоданах, британские военные — тоже, американские — туда же!!! РФ ещё не вторглась, а Украину уже предали и бросили», — написал sevasT24.

«Догоним и перегоним НАТО», — иронизирует Aleksandr.

«Не волнуйтесь. Даже если всё ВСУ сложит оружие и накроет стол для ВС РФ на своих позициях, Кремль всё равно «не поддастся на провокации», — отреагировал VD.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мысленно с вами, целуем, обнимаем. И суверенитет, и целостность, и прочая чушь», — с сарказмом отметил R Ro.

«И это нужно назвать операцией рішуча рішучість (решительная решительность. — О. П.)», — не без юмора добавил Aleksandr.

«Иностранные военные, которые из страны уезжают, люди, которые в случае чего должны защищать страну. Не ребят, извините, конечно, но, походу, Украину сдают», — пишет Hyper Code.

«Нигде и никогда иностранные вояки не обещали защищать Украину», — возразил ему (Hyper Code) Magic Carpet.

«А для чего они там тогда?» — поинтересовался у него (Magic Carpet) Hyper Code.

«Инструкторы по «джавелинам» (по применению противотанковой управляемой ракетой Javelin. — О. П.) и прочему хламу, охрана посольств и дипмиссий, шпионы и всяческие агенты разведок. Если кто-то там считает, что другие страны будут посылать солдат для реальных боевых действий, то это проблема исключительно этого чела. Пора бы уже понять, что западные страны рассматривают все эти славянские терки примерно как войны африканских племен между собой. Они будут сто раз улыбаться и обещать что угодно, но дохнуть за Украинушку никто и близко не собирается», — ответил ему (Hyper Code) Magic Carpet.

ПТРК Javelin Stuart A Hill AMS

«Так бы вся Украина освободилась от иностранцев», — отреагировала Светлана.

«Вот интересно, если ничего не будет, Украина и ее власти поумнеют? Поймут, что никакому Западу они… не нужны, особенно в ситуации реальной войны с Россией? Или будут с Байденом петь песни, как вместе с союзниками «отбили 666 нападений Путина»?» — подытожил один из участников обсуждения.

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