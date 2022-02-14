Москва, , 17:29 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля принял участие в открытии филиала №4 поликлиники №191 в районе Гольяново.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объект расположен на улице Амурской. Медучреждение стало участником программы реконструкции поликлиник, которая, по словам Собянина, стала крупнейшей за всю историю Москвы.

«Такие объемы реконструкции и капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу по 100 поликлиникам, на следующий год готовится проектно-сметная документация по 68», — сказал мэр.

По его словам, до 2024 года включены в работу будут порядка 200 поликлиник.