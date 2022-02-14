Москва, 14 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля принял участие в открытии филиала №4 поликлиники №191 в районе Гольяново.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Объект расположен на улице Амурской. Медучреждение стало участником программы реконструкции поликлиник, которая, по словам Собянина, стала крупнейшей за всю историю Москвы.

«Такие объемы реконструкции и капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу по 100 поликлиникам, на следующий год готовится проектно-сметная документация по 68», — сказал мэр.

По его словам, до 2024 года включены в работу будут порядка 200 поликлиник.