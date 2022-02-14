Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Многие проблемы российского рынка труда можно было бы решить за счет внутренней миграции, важно создавать для этого условия, пояснила 14 февраля ИА REGNUM руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» СЗИУ РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент кафедры социальных технологий Тамара Гриненко.

Мигранты 40.мвд.рф

Как считает собеседник агентства, миграционная политика России на сегодняшний день далека от желаемого, и изменить её одними постановлениями не получится. Рынок труда, как лакмусовая бумажка, отражает все проблемы экономического, политического, социального и культурного характера.

Напомним, в конце 2021 года в МВД России сообщили об амнистии 120 тысяч граждан Таджикистана, совершивших «незначительные нарушения». Теперь они снова смогут въехать в РФ на законных основаниях.

«Не знаю, какие факторы определяли принятие решения МВД об амнистии граждан Таджикистана, имеющих «незначительные нарушения» и разрешении им въезда в РФ. Но принимая решения о ситуации на региональных рынках труда, необходимо выделить доминантные интересы населения данного региона и если это усилит социальную напряженность в регионе, то лучше поискать другие варианты решения», — отметила Гриненко.

Она также прокомментировала недавнее решение губернатора Калужской области, которым Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников из-за многочисленных злоупотреблений, приводящих к притоку в регион нежелательных мигрантов.

Как надеется эксперт, решение, принятое калужским губернатором, стало результатом обсуждения с представителями бизнеса этого региона.

«Работодателям в новых условиях нужно будет предпринять ряд действий, которые бы создали возможность привлечь трудоспособное население региона на имеющиеся вакантные места: увеличить заработную плату, улучшить условия труда, поработать с гибким графиком, возможностями обучения, мотивации и так далее», — указала Тамара Гриненко.

Она отметила, что каждый региональный рынок труда специфичен, как и социально-экономические условия развития региона. Поэтому не существует единого рецепта для урегулирования данного вопроса для всех. Это региональная политика в сфере труда, которая представляет собой баланс интересов всех участников процесса.

«Что касается внутренней миграции, то этим процессом нужно управлять, а этого, на сегодняшний день, нет, хотя многие проблемы рынка труда можно было бы решить за счет внутренней миграции. Важно создавать условия для цивилизованной внутренней миграции (может быть строить социальные дома, общежития, оплачивать, хотя бы частично, проживание — так как зарплаты невысокие — давать возможность получения регистрации, а не толкать людей в серый рынок и так далее) — этим мы пока занимаемся крайне слабо, хотя исторический опыт у нас такой был», — подытожила Тамара Гриненко.

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