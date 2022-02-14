Тюмень, 14 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Тюменской области поезд сбил 58-летнего местного жителя. Мужчина погиб, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Rzd.ru Грузовой состав

Трагедия произошла 13 февраля в 21:30 (19:30 мск). Грузовой поезд на станции Усть-Тавда Свердловской железной дороги сбил мужчину. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 12 февраля 14-летнюю девочку сбил поезд.