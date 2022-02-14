Москва, 14 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать чиновников выплачивать компенсации пострадавшим за нападения бездомных животных, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

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«Считаю, что также нужно установить материальную ответственность чиновников перед гражданами: обязать их выплачивать компенсации пострадавшим за нападения бездомных животных», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на судебный прецедент в Саратове, где местная жительница после нападения бездомных собак потребовала возмещения морального вреда от ответственных чиновников.

«Эту единичную судебную практику надо закреплять в законодательстве, чтобы за любой инцидент пострадавшие граждане могли получать компенсацию от должностных лиц. Тогда проблемы с бездомными животными будут быстрее решаться. Если чиновники почувствуют угрозу своим кошелькам, они сделают все необходимое, чтобы не допускать угроз безопасности граждан», — убежден парламентарий.

В Госдуме обсуждают ужесточение административной ответственности для чиновников: рассматриваются поправки, по которым за игнорирование своих обязанностей и законодательства по обращению с безнадзорными животными им грозят штрафы до 200 тыс. рублей.