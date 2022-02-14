Пекин, 14 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Фанаты американского сериала «Друзья» пожаловались на цензуру в недавно вышедших эпизодах ситкома на китайском телевидении, сообщает 14 февраля Reuters.

Сериал «Друзья»

Несколько крупных китайских сайтов, включая Tencent, Youku Alibaba и Bilibili, впервые за несколько лет выпустили отредактированные серии первого сезона.

Однако фанаты быстро заметили, что эпизоды шоу отличаются от того, что они видели раньше. Среди прочего были удалены материалы, касающиеся темы лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Также жалобы поступили на неправильный перевод.

Например, был удален момент, когда один из главных героев во имени Росс объясняет, что его жена стала лесбиянкой.

В новой версии также изменен момент, где герой по имени Джоуи предлагает пойти в стриптиз-бар. В китайском переводе он зовет друзей пойти поиграть. Агентство Reuters подтвердило, что версия сериала на Tencent включает упомянутые изменения.

Ранее американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль официанта Гантера в сериале «Друзья», скончался в возрасте 59 лет в США.