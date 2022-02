Веллингтон, , 17:24 — REGNUM Полиция Новой Зеландии воспользовалась музыкой британского поп-исполнителя Джеймса Бланта в недавней попытке отогнать протестующих, расположившихся лагерем у здания парламента. Об этом 14 февраля рассказал портал NME.

Джеймс Блант NME

Демонстранты, возмущенные мандатами на вакцину COVID-19, заблокировали улицы столицы страны, Веллингтона, со вторника, 8 февраля. Местные власти пытались исправить ситуацию, чтобы избавиться от протестующих, включая полив на лужайке, где они разбили лагерь. Но протестующие в ответ стали рыть траншеи и строить самодельные водосточные трубы, чтобы перенаправить воду, сообщает BBC News.

Когда тактика полива оказалась неэффективной, полиция прибегла к 15-минутной трансляции из громкоговорителей парламента лучших хитов Барри Манилоу, включая Mandy и Could It Be Magic, а также испанского хита 90-х годов Macarena.

https://twitter.com/JamesBlunt/status/1492586180226990080

Узнав о происходящем, Блант предложил свои услуги властям Новой Зеландии через Twitter. «Дайте мне знать, если это не сработает», — обратился он к новозеландской полиции в своем Twitter-аккаунте, поделившись историей о протестах. Через несколько часов оказалось, что предложение автора-исполнителя было принято, и его хит You're Beautiful, вышедший в 2005 году, зазвучал через громкоговоритель. Однако протестующие, казалось, не успокоились, в ответ они стали петь другие песни. Так ими была исполнена We're Not Gonna Take It глэм-рок-группы Twisted Sister. В четверг, 10 февраля, полиция сообщила, что арестовала 122 человека, обвинив многих в незаконном проникновении на территорию страны или препятствовании движению. Новая Зеландия уже почти два года применяет строгие ограничения для сдерживания коронавируса.

