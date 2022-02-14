Москва, 14 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Пётр Толстой

В ее состав вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий. В связи с недавно принятыми поправками к Конституции, мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными президентом», — отметил Толстой.

Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность — во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде, подчеркнул парламентарий.