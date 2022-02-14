Сыктывкар, , 17:20 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 2 427 случаев заболевания COVID-19, сто человек попали в стационары медучреждений, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост заболевших выявлен в Сыктывкаре — 990, Ухте — 564 и Сосногорском районе. Официально в республике подтверждено 2 829 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них скончался накануне, 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 180 456 носителей коронавируса.