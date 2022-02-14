Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:19 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области четверых бывших сотрудников ГИБДД осудили за должностные преступления. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Суд

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Эти граждане работали в отделе ГИБДД «Нижнетагильское». По данным следствия, в июле 2020 года два инспектора остановили автомобиль, которым управлял водитель, ранее лишённый прав. Его доставили в отделение. Однако руководящий сотрудник ГИБДД дал одному из своих подчинённых указание о том, чтобы не наказывать того гражданина и вернуть ему автомобиль.

Суд назначил подсудимым от девяти месяцев до двух лет колонии-поселения. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что эти лица ещё в 2020 году были уволены по отрицательным мотивам.